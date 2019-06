Meer vraagtekens bij jacht op wasbeer in Brabantse politiek

De partijen willen opheldering over de redenen om tot afschieten over te gaan. Zij wijzen erop dat Limburg - na forse maatschappelijke kritiek - de dieren gaat opvangen in plaats van bejagen. Ook vragen PvdA, PvdD en PVV zich af of die wasberenjacht wel zo nodig is. Zij wijzen onder meer op een betoog van een gespecialiseerd bureau, dat van mening is dat het beter is de dieren te laten zitten. De kans dat ze werkelijk een groot probleem gaan vormen, is volgens de deskundigen klein. In Duitsland, waar de dieren zich al tientallen jaar geleden hebben verspreid, heeft de wasbeer zich niet ontwikkeld tot plaagdier, stellen zij.