Meerdere coronaposters in Etten-Leur beklad met antisemitische symbolen

Oma verraadt voortvluch­ti­ge criminelen aan internet­speur­ders: Eindho­venaar al binnen paar uur gepakt

12 november EINDHOVEN - Zoek je een voortvluchtige crimineel? Begin dan bij oma. Mede dankzij die gouden regel vond online zoekexpert Jona (19) met 85 collega-speurders in een halve dag de adressen van vijftien voortvluchtige criminelen. Een Eindhovenaar had de twijfelachtige eer na een paar uur al de eerste te zijn die werd aangehouden. Hij moest nog 1600 dagen de cel in.