Meerdere hondjes dood na uitlaten, dierenarts denkt aan vergiftiging: 'In 30 jaar niet eerder meegemaakt’

In Bedrijf Wilco Jilissen van Farmstore: ‘Zelfrij­den­de machine snijdt en mengt voer voor dieren’

CUIJK - Begin dit jaar nam Wilko Jilissen importeur Farmstore uit het Zuid-Hollandse Bleskensgraaf over. Sinds kort staan de landbouwmachines voor het mengen en snijden van voer, grondbewerking en zaaien in de nieuwe showroom en hoofdvestiging in Cuijk.

14 april