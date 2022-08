Meeste Brabantse boetes op het water vorig jaar uitgeschreven in gemeenten bij de Biesbosch

Als de zon schijnt is de verleiding groot om het water op te gaan. Maar ook op het water worden boetes uitgeschreven, bijvoorbeeld voor te snel varen. Vooral in de gemeente Drimmelen hadden handhavers het in 2021 druk op het water, blijkt uit cijfers van boete-inner CJIB.

In Brabant zijn de meeste waterboetes uitgedeeld in de gemeenten rondom de Biesbosch. Vaarders in Drimmelen zijn koploper: zij ontvingen vorig jaar 131 boetes. Die boetes leverden in totaal 25.290 euro op. De gemeente Altena grenst ook aan de Biesbosch en staat dan ook niet geheel verrassend op de tweede plek. Daar deelden handhavers 87 boetes uit voor overtredingen op het water in 2021.

Voor de gemeente Moerdijk geldt hetzelfde: de ligging aan het water en de aanwezigheid van een grote haven hebben waarschijnlijk invloed op de 27 boetes die er vorig jaar op het water zijn uitgedeeld. En in Den Bosch, met een gracht door de stad die uitkomt op de Maas, werden 19 waterboetes geregistreerd. Het nabijgelegen Oss sluit de rij met Brabantse boetetoppers af met 12 prenten in 2021.

Minder boetes in binnenland

Meer in het binnenland moeten Brabantse pleziervaarders vooral singels, natuurgebieden en waterplassen opzoeken. Dat levert voor het aantal waterboetes geen spectaculaire cijfers op. In Breda, een stad waar op een zonnige dag veel booteigenaren de verkoeling van de singels opzoeken, werd vorig jaar slechts één boete van 300 euro uitgedeeld. Ook in Hilvarenbeek, Steenbergen en Laarbeek werd in 2021 maar een enkele bon op het water uitgeschreven.

De handhaving heeft het in de gemeenten Heusden (6 boetes) Bergen op Zoom en Tilburg (3 boetes) in 2021 ook niet bijzonder druk gehad op het water. Bovendien werden vorig jaar in heel Brabant minder boetes uitgedeeld dan in 2020: 365 boetes op het water, in plaats van 386.

99 prenten meer dan voor corona

Toch zijn dat nog altijd 99 prenten meer dan in 2019, voor het begin van de coronapandemie. Mogelijk komt dat omdat Nederlanders een vakantie in eigen land en het water in hun buurt hebben herontdekt. Zo blijkt volgens dataverzamelaar LocalFocus dat sinds corona meer boten zijn gekocht dan in de periode daarvoor.

