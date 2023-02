Meeste buschauffeurs rijden niet, een enkele uitzendkracht nog wel

Winkelmede­wer­ker in gezicht geslagen, politie gebruikt taser tegen dader

DONGEN - Een medewerker van een winkel aan de Monseigneur Schaepmanlaan in Dongen is zondagavond in het gezicht geslagen door een Poolse man. De dader verzette zich hevig bij zijn aanhouding waardoor de politie een stroomstootwapen moest gebruiken.

