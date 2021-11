Meeste sinterklaasintochten in Brabant gaan door: bekijk ze op deze kaart

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan! Binnenkort komt Sinterklaas per koets, paard of boot aan in veel Brabantse plaatsen. De meeste intochten gaan door, al dan niet in aangepaste vorm of met maatregelen zoals het checken van een coronatoegangsbewijs. Tijd voor een overzicht.

In een aantal plaatsen zoals Den Bosch, Boxtel en Boxmeer komt dit jaar geen intocht. Over Boxtel is wel duidelijk dat de Sint en pieten een toertocht zullen maken.

Eindhoven koos voor een alternatief: een welkomstfeest op het Stadhuisplein in plaats van een traditionele intocht. Ook in Breda wordt Sinterklaas wel onthaald, maar iets anders dan normaal. Hier krijgt de sint een ontmoetingsmoment met kinderen in Park Valkenberg. Daar is dus eveneens geen sprake van een intocht met een boot en een stoet.

Aan de intocht in Tilburg is niet gesleuteld. De sint krijg een ontvangst bij de Piushaven en maakt daarna een ereronde door de stad op zijn paard. Ook in Bergen op Zoom is de intocht als vanouds. In Helmond gaat het grotendeels zoals inwoners zijn gewend: het programma op de Markt vervalt, maar het ontvangst aan de haven gaat door.

Kaart met sinterklaasintochten in Brabant

Op de kaart hieronder staat waar sinterklaasintochten wel of niet doorgaan. Is het icoontje groen? Dan gaat het feest door, mogelijk wel in andere vorm. Bij oranje is het onder voorbehoud en in een ‘rode’ plaats is er geen intocht maar wellicht wel een ander soort viering. Bij blauwe pictogrammen is nog onzeker of er een intocht komt.

Klik op een icoon voor meer informatie. Inzoomen op een bepaalde woonplaats is mogelijk.

