Meike (19) uit Oostelbeers kan op Curaçao geen kant op: ‘Zo erg is dat niet, hoor’

Nieuwsover­zicht | Wasbeer duikt op in boom in Vught - Twintig arresta­ties bij demonstra­tie Extinction Rebellion

3 april Geen kat in een boom in Vught deze zaterdag, maar een heuse wasbeer. Waar het beestje vandaan kwam bleef lang onduidelijk. In Eindhoven werd zaterdag gedemonstreerd door Extinction Rebellion, wat leidde tot de nodige arrestaties. Ondertussen blijft de formatie van een nieuw kabinet maar stroef verlopen. Lees dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.