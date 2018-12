Meisje (15) ondergedoken vanwege Project X-feest in Brabant. Burgemeester: ‘We gaan iedereen tegenhouden die naar feest komt’

KATWIJK - Het 15-jarige meisje dat op het adres woont in Katwijk waar vrijdag een Project X-feest is aangekondigd, zou inmiddels ondergedoken zijn. Dat meldt haar oom Marcel Jansen aan een verslaggever van Omroep Brabant. Haar foto die ook bij de ‘uitnodiging’ stond, maar die heeft ze niet zelf geplaatst.

Het project-X feest dat via Facebook is aangekondigd, dreigt enorme uit de hand te lopen. Ongeveer 8.000 mensen kondigden aan erbij aanwezig te zijn, nog eens 18.000 waren er in ‘geïnteresseerd’. De aankondiging is inmiddels van Facebook verwijderd.

Hectische situatie

,,Dit lijkt helemaal te gaan ontsporen”, volgens oom Marcel Jansen op de radio. ,,Het is op dit moment zo’n hectische situatie. Mijn nichtje is uit huis gehaald en op een andere locatie ondergebracht. Ze plaatste een berichtje op Snapchat binnen haar vriendengroep om haar vrienden uit te nodigen voor een gezellig, klein feestje. Alleen één van haar vrienden vond het nodig dat in de grote multimediale wereld te moeten gooien. Met alle gevolgen van dien.”

Het is niet duidelijk wie er een Facebook-evenement van heeft aangemaakt, maar het 15-jarige meisje heeft er in ieder geval niets mee te maken aldus de broer van de tiener. ,,Het is zo’n rollercoaster op dit moment. Ze is helemaal overstuur. Er worden ook forse bedreigingen geuit. Mensen die via Facebook zeggen dat ze de boel gaan verbouwen. Momenteel is er intensief overleg met de politie over hoe het nu verder gaat.”

Reactie burgemeester

Burgemeester Wim Hillenaar is niet van plan bezoekers van een project X-feest in Katwijk toe te laten in het dorp. ,,Onze lijn is: er is geen feest in Katwijk en er komt geen feest in Katwijk", laat hij in een officiële verklaring weten.

,,Ik spreek namens de gemeenschap van Cuijk - en in het bijzonder de verontruste bewoners van het kerkdorp Katwijk - wanneer ik zeg dat onze inzet is en blijft om ervoor te zorgen dat personen van buiten Cuijk, die vrijdag met verkeerde bedoelingen hier naar toe komen, worden tegengehouden”, zegt hij verder in een reactie op de onrust en opschudding die is ontstaan in het dorp en de gemeente.