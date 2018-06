Meld je aan voor Liefde voor de BOERderij: jonge Brabantse agrariërs vragen vrouwen op bezoek

Het was niet het eigen idee van Marc, Henri of Joost. ‘Liefde voor de BOERderij’ komt uit de koker van enkele jonge agrarische vrouwen. Zij zien hoe in hun kringen sommige jongemannen maar alleen blijven. ,,Hartstikke leuke, goeie, hardwerkende jongens’’, zegt Yvonne Daandels, één van de initiatiefnemers. ,,Hun verhalen zijn het waard om door meer mensen gehoord te worden." Zo begon de zoektocht naar een nieuwe manier om jonge boer en boerderij in de spotlight te zetten. Om de vrijgezellen, die alledrie het bedrijf van hun ouders gaan overnemen, in contact te brengen met nieuwe mensen. Want dat zien de initiatiefnemers wél als een boerenprobleem. Jonge agrariërs ontmoeten wel mensen van buiten hun sector maar die kunnen niet altijd inschatten hoe het op de boerderij is. Vandaar nu een VIP-rondleiding. Tijdens zo'n visite kan de jonge boer vertellen waar hij die vele uren instopt en waarom hij dat doet.

'Mooi meegenomen'

Gekozen is voor visites voor kleine groepjes vrouwen, op 23 en 24 juni bij melkveehouder Henri van den Boomen (29) in Westerhoven, akkerbouwer Marc van der Bol (25) in Moerstraten en varkenshouder Joost van der Pas (28) in Heeswijk-Dinther.



Op deze manier staat voorlichting voorop. Vertellen over hun passie, over hun liefde voor de boerderij, doen deze jonge agrariërs sowieso graag. Wat extra pr voor de sector kan immers nooit kwaad. ,,En als er nog iets moois uit voortkomt dan is dat mooi meegenomen natuurlijk’’, doelt Joost op een vervolgafspraak of date.