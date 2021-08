Meldingen van jeugdoverlast nemen sinds pandemie toe: ook in Brabant forse stijging te zien

Het aantal meldingen van jeugdoverlast in Brabant is sinds het begin van de pandemie flink toegenomen. Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van politiecijfers.

Het is geen gekke gedachte dat jongeren door de pandemie meer buiten rondzwierven. De wereld ging immers op slot: in de kroeg een drankje nuttigen was plotseling verleden tijd, sportverenigingen gingen dicht en ook het bezoeken van een concert of theatervoorstelling zat er voorlopig niet in.

Cijfers van de politie bevestigen dat het aantal meldingen over jeugdoverlast is toegenomen, maar ze plaatst er ook een kanttekening bij: de stijging hoeft niet direct te betekenen dat jongeren ook echt fors meer overlast veroorzaken. Als mensen thuis zijn zien ze meer en melden ze mogelijk ook sneller overlast.

Het regende meldingen

In 2019, nog voor de uitbraak van het coronavirus, ontving de politie in Brabant 8.168 meldingen van jeugdoverlast: 3.773 in het eerste half jaar en 4.395 in de het tweede half jaar. In 2020 verdubbelden die cijfers welhaast: er werden 15.871 meldingen gedaan: in de eerste zes maanden 8.075 meldingen en het tweede half jaar 7.797 meldingen. Die lijn wordt in de eerste zes maanden van 2021 wederom doorgetrokken: toen werd de politie 8.607 keer ingeseind over jeugdoverlast in Brabant.

Ook in grote Brabantse steden is de toename te zien.

Eindhoven

De politie in Eindhoven kreeg van januari tot en met juni van dit jaar 974 meldingen van jeugdoverlast binnen. In dezelfde periode in 2020 waren dit er 924. In de eerste zes maanden van 2019 - dus voor corona - waren dat er 352.

Breda

De politie in Breda kreeg van januari tot en met juni van dit jaar 620 meldingen van jeugdoverlast binnen. In dezelfde periode in 2020 waren dit er 512. In de eerste zes maanden van 2019 - dus voor corona - waren dat er 265.

Den Bosch

De politie in Den Bosch kreeg van januari tot en met juni van dit jaar 895 meldingen van jeugdoverlast binnen. In dezelfde periode in 2020 waren dit er 883. In de eerste zes maanden van 2019 - dus voor corona - waren dat er 383.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.