Melkveehouder Jos: ‘Mark van den Oever en zijn Farmers Defence Force volgen heel andere koers dan ik’

Dassen­burcht zet streep door nieuwe woningen Gassel

GASSEL - Een per verrassing aangetroffen dassenburcht in een bosperceel langs De Hoeve in Gassel zit nieuwbouw bij het dorp dwars. Een projectontwikkelaar wilde vijftien tot achttien woningen bouwen in de driehoek tussen bos, N321 en De Hoeve. Dat gaat niet door.

15 juli