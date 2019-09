Melkveehouders bang voor explosies in nieuwe, emissiearme stallen

DEN BOSCH - De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vindt dat Brabant boeren ertoe dwingt 'gevaarlijke stalsystemen' te gaan gebruiken. In een brief wijst de belangenorganisatie op het explosiegevaar in nieuwe, emissiearme stallen.

De komende jaren moeten alle Brabantse melkveehouders met oude stallen investeren in een nieuw systeem dat de uitstoot van ammoniak terugdringt. 'Het valt de NMV op dat er onvoldoende aandacht is voor het explosiegevaar van dichte stalsystemen die in Brabant versneld verplicht worden', schrijft de vakbond. 'Melkveehouders in Brabant worden nog steeds gedwongen gevaarlijke stalsystemen aan te schaffen. Een herziening van het beleid is noodzakelijk.'

De NMV wijst daarbij op een voorval in het Twentse Markelo, ruim een half jaar geleden. Daar kwamen dertig koeien om na een explosie in een stal met een nieuwe, emissiearme vloer. Tijdens het mixen van de mest vatten vrijkomende gassen vlam. Na uitgebreid onderzoek van de Omgevingsdienst Twente bleek de exacte oorzaak niet meer te achterhalen. Er was in elk geval een vonk aan te pas gekomen om de reactie in gang te zetten. De stallen waren daarmee niet zonder meer onveilig, maar herhaling viel ook niet uit te sluiten. Het leidde er in elk geval toe dat nieuwe stallen van het Markelose type vooralsnog niet meer zijn toegestaan.

De provincie wijst er dan ook op dat melkveehouders niet, zoals de NMV stelt, voor een soortgelijke vloer hoeven te kiezen. ,,Tussen de mogelijk toepasbare systemen zit bijvoorbeeld ook een open vloer die voldoet aan onze eisen", aldus een woordvoerder. De ontwikkelingen naar aanleiding van de explosie in Markelo zegt de provincie 'nauwgezet te volgen'. ,,Voor zover bekend hebben in Brabant geen ongevallen plaatsgevonden waarbij een directe link is gelegd met een emissiearme vloer.''

De Omgevingsdienst Twente concludeert echter ook dat er in de regelgeving meer aandacht zou moeten zijn voor brandveiligheid. 'Er is alleen gekeken naar milieuwinst, en er is weinig aandacht geweest voor de eventuele gevaren die deze keuze met zich meebrengt voor dier en mens, door een brand of explosie', zo staat in het rapport.