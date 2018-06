Memphis chillt in Beverly Hills en Gers Pardoel 'begint motorclub'

Brabander (48) vrijgespro­ken van mishande­ling ex-vrouw: 'Hij sloeg mijn tand los'

21 juni DEN BOSCH/CUIJK - Een 48-jarige Cuijkenaar is woensdagmiddag door politierechter C. Bruens in Den Bosch vrijgesproken van het mishandelen van zijn toenmalige vrouw in juli 2016. Er waren geen getuigen van de klappen die de man zou hebben uitgedeeld. Het was volgens de rechter bovendien niet zeker dat het tandletsel van het vermeende slachtoffer was ontstaan door geweld.