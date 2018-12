Memphis duikt de zandbak in en Ireen Wüst geniet na

Hij stopt voorlopig met draaien, dus is het klaarblijkelijk tijd om terug te blikken. En dat doet Robbert van de Corput, beter bekend als DJ Hardwell, dan ook. De Bredanaar kijkt terug op zijn eerste show op Extrema Outdoor Nederland, dan in 2017 zijn laatste editie kende. Klein foutje wel Robbert: Aquabest is toch écht te vinden in Best, niet in Eindhoven.