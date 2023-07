‘Mensen die zeggen niks om kleuren te geven, zijn toch ineens uren bezig’: kleurrijke ramen Speelhuis krijgen vorm

Steeds vaker verdwijnen er kliko’s: Bob raakte binnen een paar dagen zijn grijze én groene container kwijt

BERGEN OP ZOOM - Het aantal vermiste of gestolen containers rijst de pan uit. In Roosendaal gaat het om een verviervoudiging, blijkt uit cijfers van afvalinzamelaar Saver. Ook in Bergen op Zoom speelt het probleem, weet inwoner Bob Theuns die zelf twee containers in een week kwijtraakte.