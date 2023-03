Met ‘bizarre’ eerste zege toont Graat zijn potentie

Een splijtende demarrage op de slotklim van de tweede etappe was genoeg. Tijmen Graat uit Maashees won afgelopen weekeinde in Kroatië voor het eerst een etappe én het eindklassement van een wielerkoers.

En niet zomaar een: de Istrian Spring Trophy is een sterk bezette race met verschillende pro-continentale en continentale wielerploegen aan de start, de twee niveaus net onder de World Tour. ,,Zo mijn eerste overwinning kunnen boeken als wielrenner, dat is bizar”, keek de 20-jarige klimmer van het Jumbo-Visma Development Team terug. ,,Ik wist dat ik deze winter stappen vooruit had gemaakt, maar dit komt als een grote verrassing.”

Graat reed zaterdag op de drie kilometer lange slotklim naar Motovun bij iedereen weg. Aan het einde hield hij drie seconden over op de Tsjech Adam Toupalik en zijn teamgenoot Darren van Bekkum. Graat bemachtigde de leiderstrui met een voorsprong van zeven seconden en hield gisteren in de heuvelachtige slotrit zonder in de problemen te komen stand.

,,Zonder de ploeg had ik dit nooit gekund”, sprak Graat. ,,De jongens hebben veel werk voor mij verricht. Op die finaleklim van zaterdag ging het hard, maar ik dacht: ik kan nog wat harder. Het was heel bijzonder om te merken dat niemand me kon volgen. Al ging het niet vanzelf. Op de laatste steile meters over kasseien kwamen ze ineens snel terug. Gelukkig hield ik stand.”

