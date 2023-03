Met de gratis compost uit Sprang-Capelle staan de tuinen er dit jaar weer mooi bij

Doelpalen zwart-geel geverfd, maar EVVC trekt lange neus met derbyzege tegen Nulandia

EVVC heeft op een zeiknat Sportpark De Zwaan voor de vierde keer dit seizoen gewonnen van Nulandia. De Vinkelnaren, met clubman Jorg van Schaijk in de defensie, velden de bezoekers uit Nuland met twee vroege goals. De uitslag was hetzelfde als eerder dit seizoen tijdens het competitieduel in Nuland: 2-0 in het voordeel van EVVC.