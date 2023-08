Met dragqueens en straattheater zijn Havenfeesten ‘meer dan alleen bier drinken’

Schok door overlijden van 14-jarige Ahmad; ‘Hier zijn geen woorden voor’

EERSEL - Het overlijden van de 14-jarige Ahmad Faroukh uit Hapert, die woensdag verdronk in de recreatieplas van camping TerSpegelt in Eersel, is in de Kempische dorpen hard aangekomen. Onder meer bij vv Bladella, de voetbalclub waar hij speelde en waar stilgestaan wordt bij zijn plotselinge dood.