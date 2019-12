Met een alcoholmeter in de tas uit eten: na een gangetje of vijf eerst even blazen

We staan er wat stiekempjes bij in die sfeervolle tuinkamer van restaurant Die Heere Sewentien in Rosmalen. Wat afgewend van de andere gasten halen we de meegebrachte Dräger Alcotest 7510 uit de tas. Even daarvoor heeft gastvrouw Barbara Box ons verteld dat ze nog nooit bezoekers heeft ontvangen die eenmaal van tafel vrijwillig hun mond zetten aan een professioneel meetapparaat. Wie dat wel doet, heeft wat uit te leggen.



Het zit zo: de verslaggever en restaurantrecensent Carla Kentgens zijn samen op pad met een vraag. Een actuele vraag, zeker met de feestdagen vol in zicht. Want wie geregeld aanschuift in een restaurant kan het nauwelijks zijn ontgaan. Waar voorheen de bob van dienst toch wat sneu een familiediner of zakenlunch lang aan een spaatje blauw of rood nipte, biedt de Nederlandse horeca tegenwoordig op steeds meer plekken een bobarrangement aan. Varianten erop heten halveglazen- of slokjesarrangement. Gastvrijheid lijkt geen grenzen te kennen. In de beste Hollandse traditie rollen restauranteigenaren een rood lopertje uit richting de dienstdoende chauffeur. Zonder al te veel wroeging kan die op aangepaste wijze toch meegenieten van de zorgvuldig geselecteerde wijnen die - zo wordt ons verzekerd - voor-, hoofd-, en nagerecht complementeren.