Met een lege tank langs de weg? Brabantse pomphouders zitten zonder Euro95 door ‘tankgekte’

De ongeduldige blik in de ogen van de chauffeur van een zwarte SUV en het hé hé-geroep zegt genoeg: kan die mevrouw in die witte auto voor haar niet even de benzinepomp verlaten?! Ze staat niet eens te tanken! ,,Maar ik kán niet tanken, de Euro95 is op”, zegt Sevinch Sashedova verontschuldigend bij de Tango in Den Bosch.