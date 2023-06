Met een stofzuiger het weiland opruimen? Klinkt gek, maar hier gebeurt het

Opknap van sporthal en zwembad De Kwel gaat Land van Cuijk 3,5 miljoen euro kosten

Verouderd, niet meer van deze tijd. Het is het harde oordeel over sporthal en zwembad De Kwel in Cuijk. En daar moet dringend wat aan gebeuren. Het gaat de gemeente Land van Cuijk 3,5 miljoen euro kosten, exclusief btw. Als de gemeenteraad komende donderdag tenminste instemt met het plan De Kwel op te knappen.