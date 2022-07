‘Met eiken boomstam aan de slag voor tafels met karakter’

,,Tafels gemaakt uit één geheel, van één boomstam, dat idee had ik al heel lang”, zegt Armand Toenders (48). De Boxmerenaar is zo’n 25 jaar in de houtindustrie werkzaam. Zo werkte hij bij Van Hout in Mill. Nadat dit bedrijf de productie van gezaagd hout en fineer overhevelde naar het buitenland, ging hij voor de nieuwe verkoopmaatschappij Van Hout International werken en werd verantwoordelijk voor projecten in duurzaam, gecertificeerd hout uit landen in Afrika en Oost-Europa.