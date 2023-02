Met hamer zwaaiende Patryk verpest woongenot Etten-Leurse familie

Uitbundig en stil genot: Geldropse senioren vieren carnaval

GELDROP - Zo’n honderd senioren vierden maandagmiddag carnaval in de Kastanjehof in Geldrop. Niet voor iedereen was de polonaise nog weggelegd, maar wie kon lopen deed mee. De alleroudsten bleven zitten en keken met pretogen toe.