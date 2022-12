Met het pontje over? Dat wordt een stuk duurder

Lockdowns en thuiswerken funest

,,De brandstof is duurder en we gebruiken meer brandstof dan een auto. Personeelskosten zijn gestegen, verzekeringen duurder”, somt Paulus op. En daar staan niet meer mensen die van de veerpont gebruikmaken tegenover. Sterker nog, hun aantal is gedaald. ,,Door corona. Na de lockdowns en door het thuiswerken zijn we niet meer op het oude niveau teruggekomen. Dat zien we op alle ponten.” Bij de veerpont Cuijk-Middelaar speelt voor Paulus nog een extra ongemak. ,,Daar is een fietsbrug bij gekomen.” Een geduchte concurrent, zo blijkt in de praktijk.