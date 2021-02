Met je eigen slee van deze megaschans in Veghel: 'Maar houd je wel aan de maatregelen’

Brabant leeft en werkt bijna een jaar thuis: ‘De slingers die we ophangen, worden valer’

5 februari Als twee jaar geleden werd gezegd dat we het jaar 2020 massaal thuis door zouden brengen, hadden we dat waarschijnlijk nooit geloofd. Toch werd het werkelijkheid en leven en werken de meeste Brabanders al bijna een jaar vanuit huis. Hoe bevalt dat? En hoe ziet het licht aan het eind van de tunnel eruit? We vroegen het in een enquête op deze site waar massaal op werd gereageerd.