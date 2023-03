Met kunst-en-vliegwerk trekt TOP Oss bij Jong Ajax derde zege op rij over de streep: ‘Hartstikke knap’

Onder de rook van de Johan Cruijff Arena, het stadion waar de Ajax-talenten ooit willen schitteren, zette TOP zijn sterke serie voort. Na een belabberde eerste seizoenshelft waarin de ploeg erg wisselvallig was en in de krochten van de Keuken Kampioen Divisie bungelde, is de weg omhoog ingezet.

Vier keer won TOP in de eerste seizoenshelft, maar dit kalenderjaar pakte de ploeg al vijf van de tien keer de volle buit. Daar kwam gisteravond een overwinning tegen Jong Ajax bij, de vierde in vijf duels. Bovendien won TOP een dik jaar geleden voor het laatst drie keer op rij, toen van Helmond Sport, Jong AZ en FC Den Bosch. Nu gingen FC Eindhoven, VVV-Venlo en Jong Ajax achtereenvolgens over de knie. Wordt ADO Den Haag de volgende?

Quote Het geheim van het succes ben ikzelf eerlijk gezegd. Kay Tejan, TOP Oss

Wat is het geheim van de ploeg? ,,Dat ben ik zelf eerlijk gezegd”, zei Kay Tejan zonder blikken op blozen. ,,De ervaringen die ik in Moldavië heb opgedaan neem ik mee op de training en in de wedstrijden. We eisen veel van elkaar.”

Lucca, Conceição en Hato

Wie Jong Ajax op maandagavond treft, staat altijd voor een raadsel. Vorig seizoen stonden bijvoorbeeld Brian Brobbey, Kenneth Taylor, Mohamed Ihattaren en Mohammed Daramy in de basis. Nu waren dat bijvoorbeeld Lorenzo Lucca, Jorrel Hato, Francisco Conceição en Kian Fitz-Jim. ,,We moeten niet vergeten dat Lucca een afkoopsom van tien miljoen euro heeft en Conceição Champions League heeft gespeeld. En wij zijn TOP Oss”, zei een trotse Wels.

Volledig scherm Lorenzo Lucca was een van de 'grote' spelers bij Jong Ajax. © Pro Shots / Ron Baltus

In aanloop naar dit duel wilden Ilounga Pata en de TOP-trainer daar niet te veel op ingaan. De rechtsback vond het juist een mooie kans om zich te meten met dat soort spelers. Hij stond alleen zelf tegenover aanvoerder Amourricho van Axel Dongen, een ander groot talent.

Smaakmaker Margaritha

Op het koude complex duurde het een half uur voordat ook TOP zich aanvallend liet zien, maar Jearl Margaritha trok vanaf het begin de stoute schoenen aan. De smaakmaker pingelde en dribbelde, alsof hij op een pleintje aan het voetballen was. Maar Thijs van Leeuwen verzorgde de assists. Vlak voor rust legde hij de bal panklaar op het hoofd van Rick Stuy van den Herik, die raak kopte: 0-1.

Quote We moeten niet vergeten dat Lucca een afkoopsom van tien miljoen euro heeft en Conceição Champions League heeft gespeeld. En wij zijn TOP Oss Klaas Wels, trainer TOP Oss

Na rust nam de druk van Jong Ajax fors toe, maar juist in die fase stond Tejan op. Na een fraaie pass Van Leeuwen rondde hij beheerst af. De spits maakte zijn eerste goal sinds zijn terugkeer. Toch was hij niet tevreden. ,,Ik had er nog eentje meer mogen maken. Ik ken mijn kwaliteiten en ben daarom niet tevreden over mijzelf.” Daarmee refereerde hij aan de verprutste kans door vertwijfeling vlak voor de treffer van de TOP-captain.

Snel na Tejans treffer gaf Kristian Hlynsson een weerwoord: 1-2. Jong Ajax trok 25 minuten lang ten aanval, maar met kunst-en-vliegwerk verdedigde TOP de voorsprong. De tweede zege op De Toekomst vierde de selectie met de natgeregende supporters. ,,Op het einde heb je misschien wat geluk, maar dat dwing je ook af. Dit is gewoon hartstikke knap”, concludeerde Wels.

Jong Ajax - TOP Oss Scoreverloop: 41. Stuy van den Herik 0-1, 57. Tejan 0-2, 61. Hlynnson 1-2 Opstelling TOP Oss: Jansen; Pata, Hilderink, Van Eijma, Mukeh; Dekker, Van Leeuwen, Stuy van den Herik (66. Gündüz); Van Hoeven (79. Clein), Tejan, Margaritha Balbezit: 75%-25% Schotenverhouding: 20-7 Gele kaarten: Mukeh (TOP Oss)