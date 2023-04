Met Pasen naar de woonboulevard? Winkeliers verwachten er veel van: ‘Meer dan dubbele omzet’

Hoe de nieuwe trainer van Activia over de schreef ging

Volleybalvereniging Activia uit Sint Anthonis heeft een trainer/coach aangesteld met een smet. Hij wordt beticht van grensoverschrijdend gedrag, is daarvoor ontslagen bij zijn vorige club en is een aantal maanden geschorst door de volleybalbond. Maar wat heeft zich vorig jaar mei precies afgespeeld tijdens een volleybaltoernooi? Hoe is de toenmalige trainer van een Apeldoorns jeugdteam over de schreef gegaan? Daar is nu meer over bekend.