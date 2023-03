Metaaldieven plunderen 46 graven • BBB op 14 Gelderse zetels • Kees Momma keert terug

SCHURFT GROEIT ARTSEN BOVEN HET HOOFD | Hoe loop je schurft op? Nou, bijvoorbeeld door een bank op Marktplaats te kopen. Echt gebeurd, zegt dermatoloog Ronald Houwing van het Deventer Ziekenhuis. ,,Ik kreeg een stel op mijn spreekuur dat schurft had. Ze hadden geen idee hoe ze eraan gekomen waren. Dat bankje bleek de boosdoener te zijn, daar zat schurftmijt in.”



LAATSTE WERKDAG ALS TRAUMA-ARTS | Sjoerd van der Meer (64) solliciteerde in 1997 op de functie traumachirurg mét affiniteit met betaald voetbal en belandde zo vanuit Amsterdam bij het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. 26 jaar Achterhoek had hij niet willen missen.



NIEUWE DOCUMENTAIRE KEES MOMMA | Het vervolg op de documentaire over de landelijk vermaarde autist Kees Momma is vanaf 2 april te zien op Videoland. Dat maakt de streamingdienst vandaag bekend. De tv-documentaire Het Beste voor Kees trok eerder 1,5 miljoen kijkers.

RODE LOPER VOOR BBB IN GELDERLAND | Veertien zetels voor de BBB. Zes voor VVD, de tweede partij van Gelderland. De verschillen in Gelderland zijn zo groot dat geen enkele partij het aandurft de BBB buitenspel te zetten. Een coalitie zonder BBB bestaat op zijn minst uit zeven partijen. Welke opties heeft de Gelderse winnaar?



SYRISCH STEL BEGINT RESTAURANT | In 2015 ontvluchtten Anas en Razan het oorlogsgeweld in Syrië. Nu beginnen ze restaurant Razan in Beuningen. Wie benieuwd is, kan zaterdag gratis komen proeven.



DOCHTER (4) PROBEERT TUSSENBEIDE TE KOMEN | Het ging vrijdag in de rechtbank in Breda al even over de mishandeling van een vrouw door haar man in de Emmapassage in Tilburg op 9 april vorig jaar. Een vechtpartij zoals die in de rechtbank zo vaak wordt besproken. Tot de beelden werden getoond met een wel erg aandoenlijke getuige.



BERG VLEES BESMEURDE A67 | Het was een flink karwei om de met slachtafval bezaaide A67 schoon te maken nadat een vrachtwagen zijn lading verloor bij Geldrop. Tot 5.15 uur vanochtend is met man en macht doorgewerkt om het wegdek met bergen vlees weer vrij te maken.

CILLESSEN KEERT TERUG BIJ ORANJE | NEC-doelman Jasper Cillessen keert definitief terug bij het Nederlands elftal. Vitesse-keeper Kjell Scherpen is afgevallen voor de start van de EK-kwalificatie.



SUPERBOEREN OP BEZOEK BIJ JONG PSV | De Graafschap hoopt weer drie punten binnen te slepen in de strijd om de play-offs voor promotie naar de eredivisie. De Doetinchemmers spelen vanavond de uitwedstrijd tegen Jong PSV. Volg de wedstrijd hier.

HERTELLING IN NIJMEGEN | In Nijmegen worden vrijdagochtend nog steeds stemmen geteld. De definitieve uitslag van de verkiezingen voor Provinciale Staten en het waterschap zijn niet bekend. Nijmegen is uitzonderlijk laat met de uitslag omdat een hertelling nodig is. Wat er is misgegaan?



GEWONDE AUTOMOBILIST NA BOTSING EDE | Een inzittende van een auto is vrijdagochtend gewond geraakt bij een kop-staart botsing op de Jan Th. Tooroplaan in Ede.

ARRESTATIEBEVEL TEGEN POETIN | Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Russische president Vladimir Poetin. Andere onderzoeken aangaande de oorlog in Oekraïne zijn nog gaande. Lees bij in ons liveblog over de oorlog in Oekraïne.



LAATSTE TEST | Met de laatste stokjes in mond en neus op de GGD-coronatestlocatie in Tiel kwam er vrijdag een symbolisch einde aan de tijd van testen, testen, testen. In de regio van GGD-Gelderland Zuid, maar ook elders in het land sluiten na vandaag alle GGD-testlocaties de deuren.



METAALDIEVEN PLUNDEREN 46 GRAVEN | Grafrovers hebben in tien dagen tijd twee keer toegeslagen op een begraafplaats in het Duitse Heek (vlak over de grens bij Winterswijk). De politie vermoedt dat brutale metaaldieven zelfs met een auto de begraafplaats zijn opgereden om 46 (!) graven leeg te roven.



DIT MOET JE WETEN OVER HPV | Jaarlijks overlijden 400 mensen aan kanker veroorzaakt door het HPV-virus. De leeftijd voor jongeren om het vaccin tegen dit seksueel overdraagbare virus gratis te kunnen krijgen is onlangs verlaagd naar 10 jaar. Maar wat is het HPV-virus precies?



ZO KOMT EEN RUSSISCHE TANK IN GROESBEEK | Amper twaalf maanden geleden gebruikte Vladimir Poetin hem nog om de Oekraïense hoofdstad Kiev te belegeren, nu is ie in Nederland. Vanaf deze middag prijkt een Russische oorlogstank voor het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Hoe kan dat in vredesnaam?



