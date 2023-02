Meubitrend keert terug naar Vorstengrafdonk, ook Sterisets gaat naar bedrijvenpark Oss

Overval op tankstati­on Waalwijk, dader vlucht te voet

WAALWIJK - Het Tamoil tankstation aan de Groenewoudlaan in Waalwijk is donderdagmiddag rond 15.05 uur overvallen. De dader was vermoedelijk in het bezit van een wapen. Er is niks buitgemaakt bij de overval.

