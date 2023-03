Mevrouw Tsang (97) kan stemmen dankzij AutoMaatje Ad: ‘Zonder auto kom je hier nergens’

WERNHOUT - Niet voor iedereen is het stembureau makkelijk te bereiken. Jannie Tsang woont 3,5 kilometer van het dichtstbijzijnde stembureau. En dat is ver om te lopen als 97-jarige. Gelukkig is daar AutoMaatje Ad.