Micah doneert zijn haar voor het goede doel: ‘Ik ben blij dat het eraf gaat’

De eerste keer dat Micah Boom in de gaten kreeg dat je je haar kunt doneren voor pruiken was hij een jaar of vijf. Hij zag een foto in de krant van een kennis, met een afgeknipte vlecht in haar handen. ,,Waarom is dat, wilde ik weten. En kan ik dat ook?” Natúúrlijk kon hij dat ook, verzekerden vader Ad Boom en moeder Christine Wimmer. Het idee sudderde nog een jaartje of wat na, maar op zijn zesde ging hij zijn haar sparen.