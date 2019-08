Michael van Gerwen houdt verkoopster dartbord voor de gek en Guus Meeuwis heeft zand tussen zijn oren

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Wat doet een politicus of politica tijdens het reces? Niet alleen maar vakantie vieren hoor. Voor Lilian Marijnissen van SP was het tijd voor wat nieuwe portretfoto's. Zie hier het resultaat.

Van zand tussen de tenen naar zand tussen de oren. Letterlijk. Guus Meeuwis staat komend weekend op het festival Zand en is daarom vast aan het repeteren voor wat hij noemt het ‘zonnige staartje vakantie’.

In zijn o zo geliefde stad Parijs, brengt rapper Kenny B. een bezoekje aan de jongens van de band Wimpie & De Domino's. En die zijn maar wat blij om hem te zien. Hij overigens ook om hen te zien. #dankbaar.

Als realityster dien je natuurlijk ook af en toe een wijsheid te volgen met je duizenden volgers. Zie hier die van Love Island deelneemster Kelly van der Minne: ‘Believe you can and you're halfway there’. Halfway in je bikini dan wel natuurlijk.

Vandaag is het afscheid van prinses Christina, die vorige week overleed na een ziekbed. Marc van der Linden voegt zich bij de pers maar verder zal er weinig aandacht voor zijn. Het is een afscheid in besloten kring en er is geen rouwkleding te zien maar nette zomerkleding.

In maart volgend jaar komt er een nieuwe collectie van Shoeby uit en de enige echte Lonneke Nooteboom stelt die samen! Ze was in India om inspiratie op te doen en voelt nu wel behoorlijke druk op haar schouders om er wat van te maken....we zijn benieuwd.

Darter Michael van Gerwen ging winkelen en haalde een leuke grap uit met de winkelmedewerkster die blijkbaar niet door heeft met wie ze te maken heeft. Wait for it....

Rico Verhoeven bereidt zich alvast voor op het weekend. Het is natuurlijk ook al donderdag dus logisch dat hij er al mee bezig is. En hoe kun je je beter voorbereiden dan je motor een goede poetsbeurt te geven? Zijn ‘2 wheeled baby’ is straks weer spik en span zodat Rico lekker kan rondcrossen op een schone motor.

Ramon Dekkers, een van de bekendste kickboksers uit de jaren 90, voornamelijk in Thailand, voorspelde het vijftien jaar geleden al: Nieky Holzken wordt de nummer 1. En hij kreeg gelijk ook. Ramon overleed in 2013 en het voelt daarom dus extra speciaal voor Nieky dat de kickbokser destijds die woorden uitsprak.

Insta is natuurlijk de plek bij uitstek om reclame te maken. Vooral als je veel volgers hebt. Ook Olcay Gulsen is er niet vies van om af en toe wat aan te prijzen. Hier bijvoorbeeld een krultang. Ziet er goed Olcay!

Over reclame gesproken: Pierre van Hooijdonk tovert er een uit de oude doos. In 1998 maakte hij reclame voor een clubsandwich. En daar zijn natuurlijk tal van leuke woordgrappen bij te verzinnen, die humor hadden ze in de jaren negentig ook al!

Hij kijkt blijkbaar terug op een heerlijke vakantie in West-Amerika en baalt er zo te zien behoorlijk van dat hij weer aan het werk moet. Jeroen van Koningsbrugge mist Malibu nu al en dikt dat aan met een huilende emoticon. Het is dan zo te zien ook wel een prachtige locatie geweest waar hij verbleef...