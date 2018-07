Michael van Gerwen onderweg naar dartstoernooi en Tanja Jess denkt terug aan haar vakantie

Zomerserie Allemaal beestjes: Een pr-praat­je voor de pissebed, dat gaat niet lukken

12:02 TILBURG - Wat weten we eigenlijk weinig over insecten. "Zelfs wij als kenners hebben meer vragen dan antwoorden", zeggen ze bij de KNNV-insectenwerkgroep in Tilburg. Toch gummen ze daar wat vraagtekens uit. Trouwens, wat een mooi, bont stel, die vier.