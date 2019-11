Mijlpaal voor Gwen en Jesse gloeit van trots

Van honger op een onbewoond eiland naar een tuin vol groenten en fruit. Hugo Kennis kan er maar niet over uit hoe blij hij is met zijn moestuin, ook al is het seizoen nu voorbij. ‘Wat hebben we een enorme oogst gehad', zegt de tv-kok erbij. Er staan zelfs twee paarden in zijn tuin.

Kijk 'm brullen, deze Young Lion. Oftewel Memphis Depay. De aanvaller lijkt helemaal klaar voor de eerstvolgende wedstrijd van Oranje. De voetballer annex model heeft oog voor detail: kijk maar naar de kleur van de bloem op tafel.

‘Onze’ Jesse Klaver staat vandaag te shinen in het belangrijke Amerikaanse magazine Time. Hij wordt daar genoemd als één van de 100 belangrijkste mensen voor de toekomst van de wereld. Dat laat de immer bescheiden Roosendaler gloeien van trots.

Over stralen gesproken. Kijk Hélène Hendriks glimmen van trots. Met in haar schaduw Frenkie de Jong steelt de presentatrice de show in haar glitterjurk. Ze geeft zichzelf dan ook terecht de Gonnie Glitter!

Gwen van Poorten bekijkt het zwart-wit vandaag. Niet omdat de kleurrijke Udense het somber inziet, maar omdat ze een mijlpaal te vieren heeft. Daarbij omarmt ze een spotlamp op een paal. Wat dat te maken heeft met hetgeen Gwen ‘met liefde aan het maken is’, weten we pas in 2020...

Misschien heeft het te maken met het sombere weer buiten, maar ook Simon Zijlemans houdt het vandaag bij een zwart-wit-foto. De presentator laat zien dat hij niet alleen goed is in lullen over sport , maar ook heel goed kan poseren met bokshandschoenen!