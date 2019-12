Mikky en Frenkie wensen volgers een fijne kerst toe vanuit Barcelona, Rico hoopt op goed herstel Badr

COLUMN PLAATS DELICT Niemand is onaantast­baar. Tenminste: als politie en justitie hun werk goed doen

11:39 Maandagmiddag klokslag drie uur bracht de Inspectie Justitie en Veiligheid een persbericht naar buiten waarvan dit de eerste zin was: ‘De recherche is zo veel capaciteit kwijt aan incidenten dat de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning beperkt van de grond komt’. Welgeteld 109 minuten later maakte de politie bekend dat in Dubai Ridouan Taghi, de meestgezochte crimineel van Nederland, was gearresteerd.