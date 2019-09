Mikky schittert met Frenkie in Milaan en Rico Verhoeven lacht erop los

Vrouw ernstig gewond bij steekpar­tij voor woning in Zijtaart, verdachte nog voortvluch­tig

23 september ZIJTAART - Een vrouw is maandagochtend ernstig gewond geraakt bij een steekpartij in Zijtaart. De verdachte is nog voortvluchtig. Volgens buurtbewoners is het slachtoffer een 23-jarige vrouw.