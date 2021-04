Milieuclubs: ‘Brabant moet handel in stikstofruimte stopzetten’

Vragen bij openbare verkoop stikstof­ruim­te in de Kempen

12 maart DEN BOSCH/LAGE MIERDE - In de provinciale politiek zijn vragen gerezen over de handel in stikstofruimte in de Kempen. De provincie is een openbare verkoop gestart van stikstofruimte die afkomstig is van een eerdere aangekochte boerderij in Lage Mierde. Verschillende fracties zijn kritisch over de gang van zaken.