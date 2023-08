Militair die fietser zou hebben doodgereden in Weert was net vrij na gijzeling van vrouw in Helvoirt

Zo’n heftige arrestatie, dat dreunt een dag later na in Helvoirt, ‘Veilig wonen krijgt toch een knauw’

HELVOIRT - Wat een overmacht aan politie, honden en Marechaussee. De arrestatie van een jonge militair dreunt een dag later na in Helvoirt. In het dorp met nog geen 5000 inwoners zijn buurtbewoners geschrokken. Helemaal een verrassing is het ook weer niet. ,,Het ging al langer slecht met hem.”