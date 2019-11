Militair-historicus: ‘Bevrijder was geen prins op het witte paard’

Christ Klep is gebiologeerd door de Nederlandse kijk op de Tweede Wereldoorlog en hoe verkrampt politiek en regering omgaan met hedendaags oorlogsgeweld waar Nederlandse militairen bij betrokken zijn. Het door NOS en NRC onthulde nieuws dat in 2015 zeventig burgerdoden vielen bij een door ­Nederland uitgevoerd bombardement in Irak, laat volgens Klep – na het drama Srebrenica – opnieuw zien hoe lastig wij kunnen omgaan met dood en verderf in oorlogssituaties.



,,We zijn geweld ontwend geraakt. Nederland stuurt militairen op missie naar oorlogsgebied, maar kijkt liever de andere kant op als het land betrokken raakt bij geweld. Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer typeerde die houding treffend toen het ging over de Nederlandse VN-missie in Mali: ‘We mogen niks, we mogen geen militair zijn’.’’



,,Van Nederlandse militairen wordt verwacht dat ze ‘het goede’ doen. Dat ze vrede brengen en mensen helpen; alsof het opbouwwerkers zijn. En als ze, soms zonder deugdelijke wapens, toch in gevecht raken of meedoen aan een luchtaanval met dodelijke afloop, willen we dat niet weten. De feiten over de burger­doden in Irak bleven jarenlang onder de radar omdat het kennelijk te moeilijk is om daar in het openbaar verantwoording over af te leggen. Als het dan toch naar buiten komt, schiet ­iedereen in een kramp.’’



Nederland worstelt met zijn militaire identiteit, stelt Klep. ,,Dat verklaart ook de extreme dankbaarheid richting bevrijders. Nederland was zelf militair niet bij machte de Duitsers ­tegen te houden of verjagen.’’