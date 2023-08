Militair vliegtuig wilde landen in een weiland, maar het werd de Maas bij Afferden

Pannehoef en heemkunde­kring landen in lege winkelruim­tes Arendshof II: ‘Blij met onderdak’

OOSTERHOUT - Het is een getimmer en geboor van jewelste in winkelcentrum Arendshof II in Oosterhout. Gemeenschapshuis De Pannehoef landt er tijdelijk en richt zeven lege winkelruimtes in. Net als de heemkundekring.