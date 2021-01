Miljoenen medische mondmaskers heeft Nederland in opslag, waarom gebruiken we ze niet? ‘Pas als het nodig is, trekken we ze uit de kast’

UPDATE Brabantse coalitie houdt rijen gesloten na afsplit­sing bij Forum, oppositie kritisch: ‘Dit is een gedrocht’

17:35 DEN BOSCH - Het voorbestaan van de Brabantse coalitie is niet in gevaar nu Forum voor Democratie in twee fracties uiteen is gevallen. Dat schrijven de fractievoorzitters in een brief aan de Statenleden. Oppositiepartijen hebben daar zo hun (grote) twijfels bij. ,,Dit is een gedrocht.”