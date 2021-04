Miljoenenvilla’s steeds normaler in Brabant: vooral in Breda, Eindhoven en Vught

Het aantal woningen dat 1 miljoen euro of meer waard is, is afgelopen jaar zowel landelijk, als in Brabant flink gestegen. In onder meer Tilburg en Eindhoven groeide het aantal miljoenenwoningen afgelopen jaar enorm, met meer dan 70 procent in vergelijking met het jaar daarvoor.

Dat meldt woningmarktdienstverlener Calcasa in een uitgebreid rapport. De algemene stijging van de huizenprijzen zorgde er vooral voor dat er in steden buiten de Randstad miljoenenwoningen bijkwamen. Behalve de traditionele villa’s, worden er ook rijtjeshuizen in chique buurten en luxe appartementen voor meer dan een miljoen aangeboden. Zo staat deze woning in Tilburg te koop voor 1,2 miljoen euro(!).

Volledig scherm Deze woning in Tilburg staat te koop voor 1,2 miljoen euro. © Funda

Voor datzelfde geld heb je bijvoorbeeld een paar kilometer verderop in Berkel-Enschot een volledig vrijstaande villa van ruim 300 vierkante meter.

Volledig scherm De groei van het aantal miljoenenwoningen spreidt zich over het hele land. © Calcasa

Enorme stijging

Zoals in de afbeelding hierboven is te zien, blijkt dat er in het overgrote deel van de provincie het aantal miljoenenwoningen flink is gestegen in het afgelopen jaar. Naast de grotere steden als Breda, Den Bosch, Tilburg en Eindhoven valt Oisterwijk ook op als dorp met de nodige miljoenenwoningen. In 2020 steeg het aantal miljoenenwoningen ook daar met meer dan 60 procent.

Oisterwijk telt op dit moment maar liefst 380 woningen met een waarde van 1 miljoen euro of meer. 21 van die woningen staat te koop aangeboden op Funda. In het dorp staat ook de duurste woning van heel Brabant te koop. Wie nog wat geld op de bankrekening heeft staan, kan zijn slag slaan voor zo'n 6 miljoen euro.

Volledig scherm De duurste villa van Brabant die te koop staat in Oisterwijk © Funda

Uit het rapport van Calcasa blijkt dat er eind 2019 zo'n 60.000 miljoenenwoningen waren. Maar aan het eind van afgelopen jaar waren dat 84.400 Nederlandse woningen minimaal 1 miljoen euro waard zouden zijn. Van die 84.400 staat zo'n tien procent in Brabant. De meeste miljoenenwoningen in de provincie vind je in Breda (1040), Eindhoven (820), Vught (660), Den Bosch (380) en Tilburg (285).

Top 30 gemeenten met meeste miljoenenwoningen Amsterdam 14260

‘s-Gravenhage 5580

Rotterdam 2730

Wassenaar 2490

Utrecht 2140

Amstelveen 1850

Haarlem 1790

Hilversum 1750

Bussum 1570

Bilthoven 1430

Zeist 1280

Laren 1180

Naarden 1100

Aerdenhout 1070

Breda 1040

Blaricum 920

Amersfoort 870

Bloemendaal 870

Eindhoven 820

Huizen 780

Bergen (NH) 770

Noordwijk 710

Oegstgeest 660

Vught 600

Baarn 590

Soest 590

Overveen 560

Leiden 550

Nog wat inspiratie nodig? In 2019 keken we binnen bij villa Sphagnum in Griendtsveen. De voormalige woning van de familie Van der Griendt ligt op een landgoed van negen hectare en telt vijftien kamers. Het staat nog altijd te koop. Vraagprijs: 1.750.000 euro.