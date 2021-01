Minder dieren in Brabantse asiels door corona, ‘het is nu wel heel stil’

Wie een dier uit het asiel wil halen, heeft in Brabant veel minder keus dan normaal. Corona houdt ons thuis en tegelijkertijd lijkt het voor mensen een reden om een beestje in huis te halen. Wie alvast wil kijken kan terecht op de website van Dierenasiels.com . Momenteel zijn er negentien plaatsbare honden in Brabant.

In Dierenopvangcentrum De Doornakker in Eindhoven zitten beduidend minder honden dan normaal rond deze tijd. ,,Dat ligt er voornamelijk aan dat er minder binnen worden gebracht. Waarschijnlijk omdat mensen nu meer thuis zijn en beter op hun honden letten. Oneerbiedig gezegd is er vooral minder aanvoer”, licht beheerder Wilbert Veldman toe. Momenteel zitten er drie plaatsbare honden in Eindhoven. ,,Voor gangbare honden is eigenlijk altijd wel veel belangstelling en deze zijn ook snel te plaatsen. Hetzelfde geldt voor katten. Van de zestien katten die hier nu zitten zijn er elf gereserveerd.”

Woordvoerster Saskia Thijssen vult aan: ,,De honden die nu bij ons verblijven, zijn honden die een ervaren baas vragen en die niet geschikt zijn om bij onervaren eigenaren, gezinnen met kinderen of bij ander dieren te plaatsen. Voor dit soort honden is het altijd lastiger om een baas te vinden, terwijl we voor probleemloze beginnershonden snel een baas vinden. Dit staat los van corona. Voor katten geldt hetzelfde.”

Meer reacties tijdens eerste lockdown

Hoewel het normaliter in de winter altijd rustiger is in het opvangcentrum, zijn dit wel erg lage aantallen. Gedurende de eerste lockdown viel op dat veel meer reacties binnenkwamen op de dieren. Thijssen: ,,Onze plaatsingsprocedure is altijd al streng; voor honden is er vooraf een intake en we nodigen alleen mensen uit voor een kennismaking als we denken dat het een match zou kunnen zijn. Ook stellen we ter plekke veel vragen over de werk-, gezins- en woonsituatie en houden goed in de gaten hoe de hond en de mogelijke eigenaar op elkaar reageren. Sinds corona vragen we ook hoe mensen met het dier om denken te gaan ná corona. Hebben ze dan nog wel tijd voor het dier, is er dan tijd voor een eventuele hondentraining, hebben ze al nagedacht over het zoeken naar een uitlaatservice voor dagen waarop de baasjes weg zijn? We doen er alles aan om impulsaankopen te voorkomen en zijn trots te melden dat de voorbije maanden nog geen dieren retour zijn gekomen. “

Steeds meer dieren gechipt

Volledig scherm © stock.xchng Ook bij DierenOpvangCentrum Tilburg is het rustig, vertelt eigenaar Harry Backx. ,,Op dit moment hebben we 15 honden en 22 katten, terwijl we anders tussen de 25 en 30 honden en zo’n 40 à 50 katten binnen hebben. Er komen vooral dieren binnen die om allerlei redenen worden afstaan, maar er zijn beduidend minder meldingen van zwerfdieren.”



Hij heeft wel een idee hoe dat komt. ,,Er zijn nu niet zoveel mensen op straat. Dat is altijd zo in de winter, maar tijdens de coronacrisis helemaal. Ten minste, dat is onze indruk. Gevolg: de Dierenambulance wordt minder vaak gebeld voor gevonden beesten. Daarnaast worden tegenwoordig steeds meer dieren gechipt. Mensen binden een gechipte hond niet zo snel aan een boom, omdat we hem of haar als baasje dan gelijk hebben achterhaald.”



Hoewel er dus minder dieren worden binnengebracht dan normaal, kan Backx niet zeggen dat er sprake is van een leegloop in zijn asiel. ,,Ik vind het eerlijk gezegd opmerkelijk om te horen dat er op dit moment zo goed als lege asiels zijn. Wij laten de dieren namelijk alleen gecontroleerd weggaan na een goed gesprek met de toekomstige eigenaar.”

Impulsaankopen voorkomen

De dierenvriend wil voorkomen dat de baasjes een impulsaankoop doen en binnenkort met hangende pootjes bij hem terugkomen ,,We moeten het natuurlijk niet hebben dat we honden en katten over een paar maanden weer hier zien. Nu mensen thuiswerken lijkt het heel leuk, een hond. Maar als iedereen straks weer naar de baas moet, wordt het misschien een ander verhaal.”



Hij denkt daarom dat het mogelijke ‘corona’-effect pas echt zichtbaar is als het virus onder controle is. ,,Als er dan ineens meer dieren binnenkomen, dan kun je wel zeggen dat corona de oorzaak was. Maar ik vind het nu nog lastig om dat stellig te zeggen.”

Sociale media

In Dierentehuis Den Bosch is het nu ‘wel heel stil', volgens Wendy van der Togt. ,,Het is significant leger hier, drie honden en vijftien tot twintig katten. Dat is normaal het dubbele. Ook ons dierenpension loopt minder goed. Meestal zijn we rond deze tijd al volgeboekt voor de voorjaarsvakantie en zomervakantie. Nu hebben we haast geen aanmeldingen.” Van der Togt ziet het aantal dieren in het asiel de laatste jaren al wel teruglopen. Daarin spelen sociale media volgens haar een grote rol. ,,Mensen kunnen via andere kanalen dan het asiel hun dieren plaatsen.”

Leuke, kleine hondjes altijd snel weg

Volledig scherm Foto ter illustratie © DG ,,Normaal gesproken zijn hier al niet zo veel honden”, zegt Ellen Goedhart, assistente bij Dierenasiel Waalwijk. ,,Momenteel zitten er twee, waarvan een moeilijke. We merken wel dat als er honden op internet gezet worden, dat er meteen gereageerd wordt en mensen willen meteen komen kijken. Leuke, kleine hondjes zijn eigenlijk altijd wel snel weg.”



Goedhart merkt wel dat er meer vraag is naar katten. ,,Er zijn nu veel minder katten dan normaal in de winter. Nu hebben we er zes, terwijl er anders toch wel zo’n twintig tot dertig hier zitten. Van de zes die we nu hebben zijn er vier besproken.”



Ook in Breda zitten er niet veel honden in het Dieren Opvang Centrum. Vijf om precies te zijn. Of dat coronagerelateerd is kon de medewerkster niet zeggen.