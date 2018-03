Minder drugsafval gedumpt in Brabant

DEN BOSCH - Het aantal drugsdumpingen in Brabant is afgenomen. Werden er in 2016 nog 105 van dit soort illegale stortingen geteld, vorig jaar is dat aantal gedaald naar 83.

Het is niet zeker of daarmee ook de hoeveelheid gif dat in de natuur terechtkomt kleiner is geworden. Sinds enige tijd duikt er regelmatig drugsafval op in mest. Het kan zijn dat criminelen hun chemicaliën dus niet dumpen, maar vermengen met mest en uitrijden over akkers en weiden.

Half miljoen euro

Brabantse gemeenten en grondeigenaren die in 2017 kosten hebben moeten maken voor het opruimen van drugsafval, kunnen van 4 april tot en met 5 juli een tegemoetkoming in de opruimkosten aanvragen bij de Provincie. Die bijdrage bedraagt op zijn hoogst de helft van de geleden schade. In totaal is hiervoor 500.000 euro beschikbaar.

Gemeenten krijgen sinds vorig jaar ook een deel van hun personele kosten vergoed. Bovendien worden ook de kosten vergoed voor het opruimen van drugsafval uit gierkelders en riolen.

Volledig scherm © Landelijke Eenheid Dienst Landelijke Recherche Afdeling Specialistische Ondersteunin

Om gedupeerden financieel tegemoet te komen, heeft het Rijk voor de jaren 2016, 2017 en 2018 telkens 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit jaar is het laatste jaar dat hiervan gebruik gemaakt kan worden.