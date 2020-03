Minder massaal gehamster in Jumbo-supermarkt, maar klanten kopen nog meer dan normaal

Het overduidelijke gebaar van de doventolk bij het woord hamsteren, tijdens de persconferentie van minister-president Mark Rutte twee weken geleden, zorgde voor veel hilariteit en positieve berichten. Maar het lijkt of de boodschap ook enigszins zijn vruchten heeft afgeworpen. Jumbo merkt nog een lichte stijging in het aantal boodschappen per klant, maar de verkoop is aan het stabiliseren. ,,Wel is er nog steeds veel vraag naar houdbare producten", vertelt Claire Trügg, voorlichtster van de Veghelse supermarktketen. ,,Tegelijkertijd stijgt de vraag naar verse producten ook.”