Miniatuurversie van Kasteel van Oijen gemaakt uit afvalmateriaal: ‘Lang gepuzzeld op de rondingen’

OIJEN - De brug over de slotgracht moet in het echt nog worden gebouwd. Maar voor de rest is het een exacte kopie van het Kasteel van Oijen, de maquette die Karel van Lieshout bouwde. Hoewel: ,,Ik heb soms wat moeten gokken.”