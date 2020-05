Minister Dekker: oneens met kritiek advocaten op coronarechtspraak

DEN BOSCH - Minister Dekker verwerpt het idee dat de advocatuur wordt afgeknepen nu de rechtspraak zich moet aanpassen aan de strikte richtlijnen van het RIVM. Bij zijn bezoek aan de rechtbank in Den Bosch zei de minister voor Rechtsbescherming woensdagmiddag dat de afweging van alle belangen ‘in goede handen is bij de rechtbanken'.

Strafrechtadvocaten uit alle delen van het land hebben de laatste weken scherpe kritiek geuit op de rechtspraak. Ze beklagen zich over het feit dat zij of de verdachten soms niet fysiek aanwezig kunnen zijn bij zittingen. Vijf strafpleiters van advocatenkantoor Ficq dreigden dat ze om die reden volgende week uit protest weg zouden blijven bij een tussentijdse zitting in het Marengo-proces, waarbij onder anderen Ridouan Taghi is betrokken. De rechtbank in Amsterdam liet vandaag weten dat de verdachten toch aanwezig kunnen zijn .

In Brabant mopperden deze week de advocaten van de familie R. Donderdag is in Den Bosch een zitting waarbij de zeven verdachten niet aanwezig kunnen zijn . ,,Dit is een plakband-rechtsstaat", sneerde advocaat Mark Nillesen gisteren.

Evenwicht zoek

Minister Dekker zei vanmiddag in Den Bosch juist blij te zijn dat de rechtspraak sinds maandag weer in een hogere versnelling draait. ,,De coronarichtlijnen brengen beperkingen met zich mee, maar ik ben het niet met de advocaten eens dat het evenwicht zoek raakt. De rechtbanken maken per zaak de afweging hoe noodzakelijk het is dat verdachten aanwezig zijn en een zitting ook niet met een videoverbinding kan worden gedaan. En ik zie ook dat er man en macht wordt gewerkt om zoveel mogelijk zaken door te laten gaan.”

Ondertussen groeit het aantal rechtszaken dat op de plank blijft liggen. ,,De achterstanden zullen worden weggewerkt", belooft Dekker. ,,Juist in tijden van crisis moet het recht zijn beloop hebben. Dan duurt het maar wat langer. Maar we moeten niet hebben dat er meer zaken geseponeerd gaan worden omdat de achterstanden zo groot zijn geworden.”

‘Het is behelpen’

In de Bossche rechtbank woonde Dekker woensdagmiddag ook een deel van een tussentijdse zitting bij over een vorige zomer opgerold drugslab in Reek. Advocaat Peter van Zon beklaagde zich in het bijzijn van de minister over de beperkingen die hij ondervindt bij de verdediging van zijn cliënt. ,,In de gevangenis kan ik niet naast hem gaan zitten en het dossier doornemen. Ik moet via de telefoon met hem praten. En ik durf mijn cliënt niet te garanderen dat dat allemaal vertrouwelijk blijft.” Toen de officier van justitie erkende dat het 'behelpen’ was, antwoordde Van Zon dat dat precies was wat hij bedoelde: ,,Ik moet me behelpen, de officier van justitie vindt dat goed. Maar het Openbaar Ministerie zou ook de hoeder van de rechtsstaat moeten zijn".