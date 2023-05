Minister in Roosendaal: wel hulp overheid maar geen extra agenten voor snelle aanpak crimineel geweld

Rugbyclub uit Tilburg in rouw na overlijden speler Ian (29): 'Hij had een tijdbom in z'n hoofd, zonder dat hij het wist’

Afgelopen vrijdag was de uitvaart van Ian Raaijmakers, 29 jaar pas. Op het rugbyveld in elkaar gezakt en vier dagen later overleden. ,,De fitste van hen allemaal.” Voorzitter Hans van Welbergen van Rugby Club Tilburg blikt terug op een paar emotionele weken. ,,Je klampt je vast aan elke strohalm die je kunt bedenken.”