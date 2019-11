Minister moet legionellarisico in Brabant ophelderen

Vorige week meldde het Brabants Dagblad dat er in de provincie 20 afvalwaterzuiveringen staan waar legionellaverspreiding ‘aannemelijk tot zeer aannemelijk is’. Het gaat om installaties die lijken op het exemplaar in Boxtel, waar verschillende omwonenden eerder (dood)ziek werden. De legionellabacterie kan leiden tot de veteranenziekte. Die lijkt op een zware longontsteking en kan dodelijk zijn. De bacterie is via waterdruppeltjes in te ademen.

Locaties openbaar

Landelijk zijn er 81 zuiveringen zoals die in Boxtel. De Tweede Kamerleden Madeleine van Toorenburg en Jaco Geurts willen onder meer weten of de locaties openbaar gemaakt kunnen worden. De Omgevingsdienst Brabant Noord zei in deze krant dat dit vanwege de privacywet niet kan.