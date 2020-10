‘Miranda begraven in onze achtertuin, daar doen we toch niemand kwaad mee?’

Pindakaas­wip uit Ber­kel-En­schot gaat internatio­naal en dat is slecht nieuws voor grote vogels

8 oktober BERKEL-ENSCHOT - Grote vogels die het voer van de kleinere vogels stelen. Daar wilde Anno Govers vanaf. Samen met zijn vrouw Gerrie bedacht hij vier jaar geleden een revolutionaire pindakaaspothouder. Het idee is simpel: als een zware, grote vogel op de stok landt, klapt de lat naar beneden en is de pot buiten bereik. Zo blijft er genoeg over voor de kleinere exemplaren. Het ding wordt nu internationaal in de markt gezet.